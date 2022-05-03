هكذا انقلب اردوغان على الاخوان.. باع دم خاشقجي السعودي، وطرد نشطاء حماس الفلسطينية، واغلق قناة مكملين المصرية

في تصعيد آخر للخلاف حول اصول هتلر اليهودية.. لافروف يتهم إسرائيل اليوم الثلاثاء بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا
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جرينتش+2 06:39
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