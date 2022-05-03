بدلاً من الوصاية الهاشمية.. محاولات إسرائيلية لتشكيل لجنة إقليمية مشتركة لإدارة شؤون الأماكن المقدسة في القدس
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جرينتش+2 11:10
شُعيب/ يثرون (ع) وزيارة المقام في حطّين وعيد الفطر.. وقفات على المفارق
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