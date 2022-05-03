بدلاً من الوصاية الهاشمية.. محاولات إسرائيلية لتشكيل لجنة إقليمية مشتركة لإدارة شؤون الأماكن المقدسة في القدس
أهم العناوين
جرينتش+2 11:09
اعادة فتح طريق وادي عربة بعد أن تم اغلاقه بشكل احترازي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني