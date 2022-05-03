اعادة فتح طريق وادي عربة بعد أن تم اغلاقه بشكل احترازي

أعادت وزارة الأشغال العامة والإسكان فتح طريق وادي عربة امام حركة السير بناء على تقييم كوادرها العاملة في الميدان وبالتنسيق مع الشركاء في مديرية الامن العام، وذلك بعد أن تم اغلاقه بشكل مؤقت و احترازي لتدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في وقت سابق، حفاظًا على السلامة المرورية على الطريق.

قالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي، إن الحركة المرورية على جميع الطرق ضمن اختصاصها سالكة.

وبينت، أن كوادرها قامت بإزالة التجمعات الرملية على طريق وادي عربة وطرق اخرى في الجنوب بشكل فوري، باستخدام الاليات والمعدات اللازمة.

وأشارت إلى أنه سيتم اغلاق مقاطع من الطرق التي تشهد تدني لمدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار تزامنًا مع تأثر المملكة بالمنخفض الخماسيني.

وجددت الوزارة تحذيرها، للمواطنين سالكي الطرق الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار، الناتج عن الرياح النشطة المرافقة للمنخفض الخماسيني المؤثر على المملكة وخصوصًا الطريق الصحراوي والطرق شرق المملكة بالإضافة لطريق البحر الميت باتجاه العقبة (طريق وادي عربة) .

وأهابت، بالمواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية واتباع قواعد القيادة الامنة، والانتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام، وذلك وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة تزامنا مع اشتداد حالة عدم الاستقرار الجوي، من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية متمثلة بضابط ارتباط غرفة العمليات ( واتساب ) 0780377223 ، وطوارئ الوزارة غرف العمليات الرئيسية 065850111، غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك 0780377231، أشغال جرش 0780377187، أشغال مأدبا 0780377366، أشغال معان 0780377338، أشغال المفرق 0780377389، أشغال البلقاء 0780377413، أشغال الطفيلة 0780377435، أشغال عجلون 0780377324، أشغال الزرقاء 0780377125، أشغال العقبة 0780377351، أشغال اربد 0780377273، أشغال الرمثا 0780377394، أشغال العاصمة 0780377291، أشغال البتراء 0780377012 .

مشاركة 0 مشاركة مشاركة