في تصعيد آخر للخلاف حول اصول هتلر اليهودية.. لافروف يتهم إسرائيل اليوم الثلاثاء بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا
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جرينتش+2 01:26
أجواء حارة في اغلب المناطق اليوم الثلاثاء وانخفاض غدا
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