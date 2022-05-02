3 وفيات وعدة إصابات نتيجة حوادث سير في أول أيام العيد

قالت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام إن الكوادر تعاملت مع 3 حوادث نتج عنها 3 وفيات وإصابات.

وأشارت الدوريات الخارجية، اليوم الإثنين، إلى أنه وبالرغم من عديد التحذيرات المتعلقة بالقيادة الآمنة إلا أن اليوم الأول في العيد قد شهد حوادث دامية.

وبينت أن حادث تصادم وقع بين مركبتين صباح اليوم على طريق الـ 100 نجم عنه وفاتان (أب وولده) وخمس إصابات متوسطة، وقد تبين ان سبب الحادث هو قطع الجزيرة الوسطية من المكان غير المخصص، وتجاوز للسرعة عن الحد المقرر.

كما وقع حادث تدهور لمركبة شحن ( تريلا ) في منطقة القطرانة نجم عنه وفاة السائق.

ووقع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة كفرخل نجم عنه اصابة متوسطة .