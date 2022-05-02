رداً على العدوان على الأقصى.. كتائب القسام تعلن مساء اليوم الاثنين مسؤوليتها عن عملية سلفيت البطولية/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 09:21
3 وفيات وعدة إصابات نتيجة حوادث سير في أول أيام العيد
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني