مئات آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر في سائر المساجد والمصليات في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة
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جرينتش+2 09:18
مئات آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر في سائر المساجد والمصليات في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة
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