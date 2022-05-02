مئات آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر في سائر المساجد والمصليات في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة

أدى مئات الآلاف من المصلين صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر السعيد في مختلف المساجد والمصليات التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وقد ألقى القاضي الدكتور زيد الكيلاني، خطبة العيد في ساحة المدينة الرياضية بعمان، مهنئا جلالة الملك عبدالله الثاني والأسرة الأردنية بهذه المناسبة التي تأتي بعد إتمام العبادة وإنتهاء شهر رمضان المبارك.

وقال: في العيد نستذكر الأقصى المبارك الذي كان وسيبقى في قلوبنا جميعا، داعيا للمرابطين فيه بالنصر، ومباركا لهم العيد الذي يقضونه في رحابه؛ مدافعين عنه ليبقى طاهرا من عبث العابثين، مذكرا بالمحافظة على ميثاق الإيمان الذي عُقد في رمضان والاستمرار بالإلتزام بالعبادات. ودعا القاضي الكيلاني إلى صلة الرحم وتفقد الفقراء والمساكين تطبيقا لأوامر الله عز وجل، مؤكدا ضرورة الإصلاح بين الناس وفضائل الصفح والتسامح.

وشكر القاضي الكيلاني الله على نعمة العودة إلى المساجد بعد التباعد الذي فرضته جائحة كورونا، داعيا الله أن يديم على الأردن نعمة الخير والأمان والسكينة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حامي المقدسات والوصي عليها.

أدى الأردنيون، صباح الاثنين، صلاة عيد الفطر في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بالإضافة للمصليات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الساحات العامة تطبيقا وإحياء للسُنة النبوية.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قد اعلنت أن صلاة عيد الفطر ستكون الساعة 6:45 في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بالإضافة للمصليات التي أعلنت عنها الوزارة في الساحات العامة تطبيقا وإحياء للسُنة النبوية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، امس الخميس، أن مصلى العيد الرئيسي في المملكة سيكون في المدينة الرياضية في العاصمة عمّان – بوابة رقم (3).

وبيّنت، أن بالإمكان الاطلاع على أماكن المصليات العامة لصلاة العيد وأسماء الخطباء في مناطق المملكة كافة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.