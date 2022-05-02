مئات آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر في سائر المساجد والمصليات في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة
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جرينتش+2 05:51
اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في قباطية، ومواجهات في طولكرم مساء اليوم الاثنين اول ايام عيد الفطر/ فيديو
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