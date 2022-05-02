اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في قباطية، ومواجهات في طولكرم مساء اليوم الاثنين اول ايام عيد الفطر/ فيديو

اندلعت مواجهات، مساء اليوم الاثنين، مع قوات الاحتلال في جنين وطولكرم بالضفة الغربية، استهدف خلالها مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص عقب اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين.

وقد أظهر مقطع فيديو مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال بالرصاص واشتباكات مسلحة في جبل أم القصب في بلدة قباطية. واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام.

كما اعتلت قناصة الاحتلال عددًا من أسطح المنازل خلال اقتحام البلدة، وأطلقت طائرة مسيرة.

وفي طولكرم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن طبيبًا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أثناء علاجه للمصابين خلال المواجهات.

ويذكر أنه أصيب عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في رام الله والخليل، فجر وصباح اليوم الاثنين، أول أيام عيد الفطر السعيد.

ورصد تقرير فلسطيني استمرار عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل في شهر أبريل بشكل كبير ومؤثر.

ووثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين “معطى” استشهاد 23 مواطناً في (8) محافظات مختلفة، (11) منهم في محافظة جنين، بينما أصيب (1623) آخرين، ومقتل 4 إسرائيليين وإصابة 56 آخرين في عمليات للمقاومة.

وفي تقريره عن أعمال المقاومة لشهر ابريل/2022م أفاد “معطى” أن مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر بلغ (1510) أعمال مقاومة، بينها (76) عملية إطلاق نار، واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت (34) عملية منها في جنين.

#فيديو | إطلاق النار تجاه جنود الاحتلال في قباطية pic.twitter.com/fqIakHhTxz — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 2, 2022