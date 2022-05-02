أجواء ربيعية خلال نهار اليوم الاثنين في اغلب المناطق

يطرأ اليوم الإثنين، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ومع ساعات المساء والليل تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض خماسيني، حيث تتحول الأجواء إلى مغبرة في العديد من المناطق، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتعمق يوم غد الثلاثاء، تأثير المنخفض الخماسيني، حيث يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، وتسود أجواء جافة ومغبرة بشكل عام، وتكون حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

وينحسر تأثير المنخفض الخماسيني الأربعاء، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

يطرأ الخميس، انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في المرتفعات الجبلية السهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 13، وفي مرتفعات الشراة 26 – 12، وفي مناطق البادية 33 – 16، وفي مناطق السهول 28 – 17، وفي الأغوار الشمالية 35 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 23، وفي البحر الميت 36 – 24، وفي خليج العقبة 36 – 24 درجة مئوية.

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