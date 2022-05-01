كل عام والامة العربية بخير.. مفتي عام المملكة يعلن ان يوم غدٍ الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك
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وزارة الصحة تسجل وفاتين و225 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الوبائي الماضي ليصبح المجمل 14066 وفاة و1,695,970 إصابة
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