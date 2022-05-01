وزارة الصحة تسجل وفاتين و225 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الوبائي الماضي ليصبح المجمل 14066 وفاة و1,695,970 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل وفاتين و225 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الأسبوع الوبائي رقم 17 لعام 2022 الممتد من 23 إلى 29 نيسان، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 14066 وفاة و1695970 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا الأسبوع 1.24 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز الأسبوعي إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 163 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات خلال الأسبوع 8 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 19 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 14 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت (صفر) بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 1 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 1 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 1 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 3 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 1 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل (صفر) بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة (صفر) بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته (صفر) بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 311 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء التراكمي 1681741 حالة كما أشار إلى إجراء 18164 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16757330 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4760130، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4481709، والجرعة الثالثة 649141.

البلبيسي: انخفاض إصابات كورونا 28% والوفيات 60%

وقد أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي رقم 17 لعام 2022 للفترة الممتدة من 23 إلى 29 نيسان الماضي بلغت 225 حالة مقارنة مع 313 حالة للأسبوع الوبائي 16، وبانخفاض نسبته 28 بالمئة.

وبين البلبيسي، في تصريحات لوكالة (بترا)، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات بلغت 2، مقارنة مع 5 حالات وفاة خلال الأسبوع الوبائي 16، وبانخفاض نسبته 60 بالمئة. وبلغ عدد فحوصات “بي سي آر” التي تم إجراؤها خلال الأسبوع رقم 17 نحو 18164 فحصا مقارنة مع 19992 فحصا خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة انخفاض 9 بالمئة. وأوضح أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 14 حالة مقارنة مع 29 خلال الأسبوع رقم 16، وبنسبة انخفاض 52 بالمئة.

وعن نسبة الفحوصات الإيجابية، بين البلبيسي أن النسبة وصلت خلال الأسبوع إلى 1.2 بالمئة مقارنة مع 1.6 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 16، بانخفاض نسبته 21 بالمئة. وبلغ عدد الحالات النشطة 163 حالة مقارنة مع 252 حالة خلال الأسبوع رقم 16، بانخفاض نسبته 35 بالمئة.

وبلغت نسبة حالات الإصابة من الفئة العمرية 10- 17 سنة 8 بالمئة مقارنة مع 11 بالمئة خلال الاسبوع السابق، ونسبة الإصابة في الفئة العمرية 6-9 سنوات بلغت 1 بالمئة مقارنة مع 1.5 بالمئة خلال الاسبوع السابق.

وحول البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا، بين البلبيسي أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع 16 بلغت للجرعة الأولى 4874 مقارنة مع 5108 في الأسبوع الماضي، والجرعة الثانية 5233 مقارنة مع 6653، والجرعة الثالثة 3687 مقارنة مع 3946.

ويبلغ مجموع الجرعات 13794 مقارنة مع 15707 خلال الأسبوع رقم 16، وبنسبة انخفاض حوالي7 بالمئة.

ويبلغ المجموع الكلي للجرعة الأولى 4769531 وبنسبة 74 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثانية 4482153 وبنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة وصل إلى 649309 جرعة.

وعن التطعيم في الفئة العمرية 12-17 سنة، بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 225346 وبنسبة 25 بالمئة، وللجرعة الثانية 183569 وبنسبة 20 بالمئة.

والتطعيم في الفئة العمرية 5-11 سنة للجرعة الأولى بلغ 201، وللجرعة الثانية 143.