لافروف: العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا ستساهم في تحرير دول العالم من الاضطهاد الغربي الاستعماري المقيت
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جرينتش+2 10:00
من وحي عيد العمال العالمي
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