كل عام والامة العربية بخير.. مفتي عام المملكة يعلن ان يوم غدٍ الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك
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جرينتش+2 08:20
مقتل جندي تركي في عملية “المخلب القفل” شمال العراق
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