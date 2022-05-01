مقتل جندي تركي في عملية “المخلب القفل” شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها في عملية “المخلب – القفل” المتواصلة حاليا ضد حزب العمال الكردستاني “بي كا كا” شمالي العراق.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأحد، أن الرقيب مؤمن تشارقجي توفي، يوم السبت، متأثرا بإصابته.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان – سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022

وأوضحت الوزارة أن تشارقجي أصيب بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في منطقة العملية.

وقدمت وزارة الدفاع تعازيها لأسرة الجندي والقوات المسلحة والشعب التركي عامة، في وفاة تشارقجي​​​​​​.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت تركيا إطلاق العملية العسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.

وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له، إن العملية تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق “الصديق والشقيق ووحدة أراضيه”.

وأدانت الحكومة العراقية العملية العسكرية التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقا لسيادة البلاد.

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