تهاني الاصدقاء الاوفياء لـ”المجــد” بعيد الفطر السعيد

مع إطلالات عيد الفطر السعيد، تفضل صديق “المجد” الدائم الاستاذ عبد الهادي الراجح بارسال باقة التهنئة التالية..

الأستاذ الفاضل ابا المظفر المحترم

يسعدني ان اتقدم اليكم ومن خلالكم لاسره المجد وقرائها الكرام بأجمل إيات التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر السعيد، سألين الله ان يعيده بالخير والبركات على أمتنا العربية وروحها المقاومة الباسله التي تعطينا امل كل يوم بالغد الافضل، وان تبقى المجد رأيه خفاقه فوق الرؤوس، وان يمتعكم الله والعائلة الكريمه بالصحه والعافيه.. وكل عام والجميع بالف خير

عبدالهادي الراجح “ابو ناصر العرب”

كما تفضل ايضا الصديق الودود الدكتور زيد احمد المحيسن بالتهنئة والتبريك بهذه المناسبة الغالية..

سعادة الاستاذ فهد الريماوي – رئيس التحرير المسؤول لصحيفة المجد – حفظكم الله ورعاكم

تحية طيبة وبعد :

فيسرني ان ابعث لشخصكم الكريم واسرة صحيفة المجد باطيب التحيات واصدق التمنيات والتهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، اعاده الله علينا جميعا بالخير والبركات، وعلى كافة ابناء اسرتنا الاردنية الواحدة وامتنا العربية والاسلامية باليمن والتوفيق ،

وكل عام وانتم بخير .

الدكتور زيد احمد موسى المحيسن