انخفاض الحرارة اليوم الاحد، واجواء خماسينية مغبرة مساء غد وبعده

يطرأ اليوم الأحد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الإثنين ، ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية العالية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ومع ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض خماسيني حيث تتحول الأجواء الى مغبرة في العديد من المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول ليلاً إلى شمالية شرقية.

ويتعمق تأثير المنخفض الخماسيني الثلاثاء، ليطرأ مزيد من الارتفاع على درجات الحرارة حيث تسود أجواء جافة ومغبرة بشكل عام، وحارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وينحسر الأربعاء، تأثير المنخفض الخماسيني ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 11، وفي مرتفعات الشراة 23 – 10، وفي مناطق البادية 29 – 15، وفي مناطق السهول 26 – 14، وفي الاغوار الشمالية 34 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 20، وفي البحر الميت 35 – 18، وفي خليج العقبة 33 – 21 درجة مئوية.

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