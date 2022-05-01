الصحف العبرية تسلط الضوء على عملية "أرئيل" البطولية، بعد اعتقال منفذيها إثر مطاردة استمرت 20 ساعة بمدينة سلفيت
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الصحف العبرية تسلط الضوء على عملية “أرئيل” البطولية، بعد اعتقال منفذيها إثر مطاردة استمرت 20 ساعة بمدينة سلفيت
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