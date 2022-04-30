نظارات تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين بقراءة عدة لغات/ فيديو

تنتج شركة هولندية نظارات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين على الرؤية وأيضا قراءة أكثر من 60 لغة مختلفة.

وحسب شبكة “CNN”، تستخرج النظارات المعلومات المرئية من صور الأشخاص والمباني والوسائل وكل ما يحيط بالمستخدم، ثم تحولها إلى تعليمات صوتية.

كما يمكن للنظارات قراءة النص من الكتب، والتعرف على الأصدقاء من خلال تحليل وجوههم، ووصف المناطق المحيطة؛ مثل علامات القطار ومخاطر الشوارع.

وقد تم تطوير النظارة بواسطة شركة “Envision”، الهولندية ومقرها لاهاي، بعد أن اتخذت أحدث نسخة من “نظارات غوغل”، وأضافت إليها تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتقول الشركة أن البرنامج المستخدم “OCR”، والمقصود به “التعرف الضوئي على الأحرف البصرية”، الأسرع والأكثر دقة حالياً، وهو قادر على قراءة أي نص بأكثر من 60 لغة على أي نوع من الأسطح من ملصقات المواد الغذائية إلى خط اليد.

ومع تزايد عدد المكفوفين وضعاف البصر حول العالم، والبالغ عددهم أكثر من 250 مليون شخص، فسوف تمنح هذه النظارات أملا كبيرا لتلك الفئة.