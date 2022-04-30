مَشّهد بطولي.. مصرع حارس مستوطنة قرب سلفيت وإصابة زميله بالهلع على ايدي مقاومين تمكنا من الانسحاب/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:14
نظارات تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين بقراءة عدة لغات/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني