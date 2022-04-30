مُبشراً بقرب التفاهم بينهما.. الكاظمي: السعودية وايران تتحاوران بمسؤولية عالية تناسب متطلبات أوضاع المنطقة

بغداد – صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في مقابلة مع جريدة “الصباح” العراقية نشرت اليوم السبت، أن “التفاهم” بين طهران والرياض “بات قريباً”، فيما استأنفت جولات الحوار الأمني بين الخصمين الإقليميين في العاصمة العراقية الأسبوع الماضي بعد فترة انقطاع.

وكانت جولة خامسة من المحادثات قد عقدت في 21 نيسان/ابريل في بغداد، على ما أعلن مسؤولون عراقيون، فيما أكّدت الخارجية العراقية مذّاك أن جولات إضافية ستعقد أيضاً بين الطرفين، ملمحةً حتّى إلى احتمال استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ ست سنوات.

وكانت قد قُطعت العلاقات بين الدولتين منذ مطلع 2016. الا أنما باشرتا منذ نيسان/أبريل 2021 مفاوضات في بغداد بتسهيل من الكاظمي الذي تربطه علاقات جيدة بالجانبين.

وفي مقابلة مطولة مع جريدة “الصباح” الرسمية، تناولت عدة ملفات داخلية وخارجية، قال الكاظمي، الذي كان رئيسا للمخابرات العراقية، إن “الإخوة في المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية يتعاملون مع ملفِّ الحوار بمسؤولية عالية تناسب متطلبات الوضع الحالي للمنطقة، ونحن واثقون بأنَّ التفاهم بات قريباً إنْ شاء الله”.

وتحدّث الكاظمي عن وجود “انفراجة حقيقية واسعة في العلاقات بين كل دول المنطقة”. وشدّد على أن “العراق لديه مصلحة مباشرة في تحقيق تفاهمات بين دول المنطقة وتحقيق الاستقرار الإقليمي”.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد اعلن لوكالة الأنباء العراقية الأحد أن “العاصمة بغداد ستحتضن جولة جديدة من المباحثات بعد انتهاء الخامسة بين الرياض وطهران”.. مؤكدا أن “الجولة الخامسة من المباحثات بين السعودية وإيران في بغداد انتهت بأجواء إيجابية”.

كما أعلنت الخارجية العراقية الثلاثاء أن الكاظمي نفسه كان حاضراً في جولة المفاوضات الأخيرة بين الطرفين، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأكّدت وزارة الخارجية على لسان الناطق باسمها أحمد الصحاف أن “الحوار تضمن عدة ملفات من بينها الملف الأمني”.. مضيفا أن “جولة الحوارات بدأت ولا تزال ممتدة وتأخذ طريقها إلى إحداث مقاربات جوهرية وأساسية ربما سيكون منها استئناف التمثيل الدبلوماسي بين إيران والسعودية”.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد رحّب في آذار/مارس، بتصريحات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بشأن علاقات الجوار بين المملكة وإيران، معتبرا أنها تظهر “رغبة” الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

وبدأت المملكة العربية السعودية وإيران محادثات مباشرة العام الماضي في محاولة لاحتواء التوتر.

وأجرى البلدان خمس جولات من المحادثات في العراق، وتأمل بغداد في أن تؤدي وساطتها إلى منع جارتيها من السعي لتصفية حسابات على أراضيها.

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