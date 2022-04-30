لانه مُرتاح.. لافروف يلقي نكتة حول طريقة الغرب في تزوير الحقائق

استذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نكتة تدور تفاصيلها حول مواطن روسي في إستونيا، وذلك تعليقا على النهج السياسي الغربي الزائف في العلاقة مع روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع قناة “العربية”، في معرض جوابه تعليقا على الاتهامات الغربية لروسيا بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال إن النهج السياسي الغربي يذكره بنكتة في إستونيا تدور أحداثها في حديقة حيوانات.

وبحسب النكتة، فإن أحدى السيدات كانت تتجول برفقة ابنها الصغير في حديقة الحيوانات بإستونيا، وبينما كانت تشاهد التماسيح في بركة ماء سقط ابنها بجانب تمساح، وكان بالقرب منها رجل يشرب الجعة (البيرة)، ولكنه سارع لإنقاذ الطفل وقفز في البركة وتمكن من إخراجه وإعادته لأمه..

شكرته السيدة وقالت له أنت رجل إستوني شجاع، لكنه رد عليها بأنه ليس إستونيا، بل هو روسي.. وفي اليوم التالي عنونت الصحف ما حدث كالتالي “رجل روسي مخمور حرم التمساح من غدائه !!!”.