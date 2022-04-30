لافروف: العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا ستساهم في تحرير دول العالم من الاضطهاد الغربي الاستعماري المقيت
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جرينتش+2 08:15
في ذكرى وفاته.. نزار قبانى يضع منزله في دمشق بتصرف شادية
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