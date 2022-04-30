المقاومة متصاعدة.. استشهاد الشاب يحيى عدوان برصاصة في القلب خلال مواجهات بقلقيلية مع قوات العدو/ فيديو

شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم السبت سلسلة من الأحداث الساخنة والمواجهات وعمليات المقاومة التي تستهدف الاحتلال.

ففي قلقيلية استشهد الأسير المحرر يحيى علي عدوان ( 27 عاما ) بعد إصابته برصاص في الصدر أطلقه عليه جنود الاحتلال خلال مواجهات في قرية عزون.

وقد تم تشييع جثمان الشهيد عدوان قبل قليل من صباح اليوم الساعة 11 صباحا، انطلاقاً من مستشفى درويش نزال، ومن ثم ليوارى الثرى في مسقط رأسه عزون.

والشهيد عدوان أسير محرر اعتقل أربع مرات، أمضى خلالها أكثر من 7 سنوات في سجون الاحتلال.

وعقب استشهاد عدوان حاول شاب فلسطيني تنفيذ عملية دهس لمجموعة من جنود الاحتلال في منطقة مفرق عزون، لكنه انسحب من المكان دون وقوع إصابات.

وإلى جانب أحداث قلقيلية تصدى مقاومون بالرصاص فجر اليوم لاقتحام قوات الاحتلال حي الجابريات وبلدة برقين في جنين.

وأفادت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار وألقوا العبوات المتفجرة صوب آليات الاحتلال وحاجز دوتان العسكري في جنين.

وأغلقت قوات الاحتــلال حاجز دوتان بالسواتر الترابية، فيما اعتقلت الناشط سمير ضبايا من منطقة الجابريات.

وفي سلفيت تعرضت قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة وعدة قرى، لإطلاق نار من مقاومين.

كما اندلعت مواجهات عنيفة داخل مدينة سلفيت، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين.

وقد تزامن ذلك مع إغلاق قوات الاحتــلال مداخل سلفيت واقتحام بلدة دير استيا حيث أجرت عمليات تفتيش لمنازل المواطنين.

وفي قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال بلدات كفر ثلث وسنيريا وبيت أمين ونفذت أعمال بحث وتفتيش في عدة أراضٍ.

ولم يسلم المواطنون على حواجز الاحتلال في الضفة من اعتداءات الاحتلال، حيث أفاد شهود عيان بأن حملة اعتقالات واسعة استهدفت الشبان على الحواجز المؤدية الى القدس.

وقد استهدفت الاعتقالات الشبان الذين لا يحملون تصاريح من قبل سلطات الاحتلال.

متداول.. فيديو يظهر لحظة استشهاد الأسير المحرر يحيى علي عدوان في بلدة عزون شرقي قلقيلية pic.twitter.com/fXQVXggMW7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 30, 2022

"افتخر في يابا هذا شهيد".. جانب من وداع الشهيد يحيى عدوان الذي ارتقى متأثرا برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة عزون شرقي قلقيلية. pic.twitter.com/vY1Fesl0oG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 29, 2022