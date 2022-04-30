لافروف: العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا ستساهم في تحرير دول العالم من الاضطهاد الغربي الاستعماري المقيت
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جرينتش+2 08:13
السنوار: علينا التجهز لمعركة كبيرة إذا لم يكف الاحتلال عن اعتداءاته على المسجد الأقصى
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