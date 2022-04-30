أسعار البنزين بشقيه للشهر المقبل هي الأعلى في تاريخ الأردن

وصلت أسعار بنزين اوكتان 90، وبنزين 95، وفقا للتسعيرة الجديدة لشهر أيار/مايو المقبل التي أعلنت اليوم السبت، إلى “أعلى سعر مسجّل” لبيع للمواطنين في تاريخ المملكة.

وعند العودة إلى الأسعار التاريخية وتحديدا لمادة البنزين 90، تظهر البيانات أن تحديد سعره عند 885 فلسا للتر الواحد لم يسجل ضمن قوائم التسعير حتى قبل إزالة الدعم عن المحروقات، إضافة إلى سعر البنزين اوكتان 95 عند سعر 1120 فلسا للتر الواحد تعتبر أيضا الأعلى في تاريخ الأردن.

الحكومة، بدورها عكست جزءا من أسعار المشتقات النفطية وفق أسعار النفط في السوق العالمية، بعد استمرار تثبيت الأسعار لعدة أشهر متتالية، فقد أقرت لجنة تسعير المشتقات البترولية الأسعار لشهر أيار/مايو بشكل متدرج، علما أن هذه الزيادة على الأسعار تشكل جزءا محدودا من قيمة الزيادة الفعلية للارتفاعات التي طرأت على أسعار المحروقات في السوق العالمي منذ قرار الحكومة بتثبيتها قبل عدة أشهر، حيث بلغت الزيادة على البنزين (اوكتان 90) بنسبة 24% وبنزين (اوكتان 95) بنسبة 20% والديزل والكاز بنسبة 55%.

الأسعار المحلية المعمول بها حالياً لمادة البنزين بأنواعه و الديزل و الكاز مبنية على أساس معدل سعر 74 دولاراً للبرميل من خام برنت، وفقا لبيان الحكومة، بينما وصل معدل السعر العالمي للبرميل خلال شهر نيسان/ابريل الحالي إلى نحو 104.4 دولار/برميل ، يضاف الى ذلك الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن ونقص الامدادات، وهذا يعني فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي.

وأعلنت الحكومة أن الأثر المالي الذي ترتب على تثبيت أسعار المشتقات النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان/ابريل الحالي يقدر بحوالي 170 مليون دينار.

رفع سعر البنزين بنوعيه والديزل والكاز 35 فلسا

هذا وقد أقرت لجنة تسعير المشتقات البترولية، اليوم السبت، الأسعار لشهر أيار/مايو، رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 35 فلسا؛ ليصبح 885 فلسا/لتر بدلاً من 850 فلسا/لتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا؛ ليصبح 1120 فلسا/لتر بدلا من 1085 فلسا/لتر.

وقررت اللجنة أيضا رفع سعر الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا/لتر؛ ليصبح سعر كل منهما 650 فلسا/لتر بدلاً من 615 فلسا/لتر.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الزيادة على الأسعار تشكل جزءا محدودا من قيمة الزيادة الفعلية للارتفاعات التي طرأت على أسعار المحروقات في السوق العالمي منذ قرار الحكومة بتثبيتها قبل عدة أشهر. حيث بلغت الزيادة على البنزين (أوكتان 90) بنسبة 24%، وبنزين (أوكتان 95) بنسبة 20%، والديزل والكاز بنسبة 55%.

وفيما يتعلق بأسطوانة الغاز المنزلي، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الأسطوانة عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.