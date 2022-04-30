أردوغان حط الرحال ضيفاً على بن سلمان.. فما هي أهداف كل منهما؟

مَشّهد بطولي.. مصرع حارس مستوطنة قرب سلفيت وإصابة زميله بالهلع على ايدي مقاومين تمكنا من الانسحاب/ فيديو
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