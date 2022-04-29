قناة “مكملين الاخوانية المصرية” تعلن وقف عملها من اسطمبول بناءً على طلب السلطات التركية

أعلنت قناة “مكملين” الفضائية الاخوانية المصرية المعارضة عن انطلاقة جديدة خلال أيام، بعد طلب السلطات التركية منها وقف عملها من إسطنبول.

وقالت قناة “مكملين” في بيان، اليوم الجمعة، إنها “ونظراً للأوضاع التي لا تخفى على أحد وحرصاً على استمرارية رسالة القناة الإعلامية لنقل الحقيقة كاملة، فقد قررت إدارة قناة مكملين الفضائية نقل بثها واستديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا في انطلاقة جديدة من كل ميادين العالم”.

وتابعت: “وعليه ستغلق القناة استديوهاتها ومقرها بالكامل في تركيا وتنطلق من عواصم عالمية مختلفة خلال المرحلة المقبلة”.

وقالت مصادر خاصة للخليج الجديد إن تركيا طلبت من القناة وقف عملها في إسطنبول.

وكانت السلطات التركية طلبت قبل عام تقريبا من إدارة “مكملين” وغيرها من القنوات المصرية المعارضة “ضبط سياستها التحريرية”، في محاولة للوصول إلى اتفاق مصالحة مع السلطات المصرية.

وفي الأشهر القليلة الماضية، اتخذت تركيا بعض الخطوات لإظهار نواياها الطيبة تجاه مصر. وكان أحد الإجراءات التي اتخذتها هو تعليق ما اعتبرته مصر حملة إعلامية “معادية” للحكومة. وتم إيقاف بعض البرامج التليفزيونية التي تنتقد الحكومة المصرية.

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منتصف عام 2013، بعد أن تحرك الجيش المصري للإطاحة بـ”محمد مرسي”، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر. واعتبرت تركيا الخطوة غير ديمقراطية وانتقدت معاملة النظام في مصر لأعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.