"وقعتُ ضحية لجنرالاتي".. الاستخبارات الروسية تنشر وثائق دامغة تؤكد انتحار هتلر، وتكشف تفاصيل آخر لحظات حياته
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جرينتش+2 11:10
في تصعيد جديد.. الاحتلال يرفض إدخال عشرات الحراس الذين عينتهم وزارة الأوقاف الاردنية إلى الأقصى
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