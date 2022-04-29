عشرات الإصابات خلال مهاجمة قوات العدو للمصلين داخل ساحات الأقصى فجر اليوم الجمعة.. والاحداث متصاعدة/ فيديو

القدس: أصيب العشرات من المصلين، فجر يوم الجمعة، جراء مهاجمة شرطة الاحتلال الإسرائيلي المصلين في ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بالعشرات تجاه المصليز بعد صلاة الفجر، مما أصدة لإصابة عدد كبير منهم.

وعالجت، طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني عدد من المصابين ميدانياً داخل ساحات الأقصى.

واقتحمت شرطة الاحتلال، المصلى القبلي وتحاصر المرابطين وتطلق قنابل الصوت.

واعتدت شرطة الاحتلال على النساء والأطفال داخل ساحات الحرم والمصلى القبلي.

وأكد الهلال الأحمر في مدينة القدس، أنّ 20 مصلياً أصيبوا برصاص مطاطي والعشرات بحالات اختناق داخل المصلى القبلي، منها 3 إصابات في الرأس تحتاج إلى تدخل طبي عاجل، في حين ما تزال شرطة الاحتلال تحاصر المصلى.

وقد أغلقت شرطة الاحتلال، أبواب المصلي القبلي بالسلاسل وبداخله أكثر من 1500 مرابط… واحداث اليوم ستبقى مفتوحة على المزيد من المواجهات بمناسبة إحياء يوم القدس العالمي

https://t.me/amadps/16531

عاجل: قوات الاحتلال تقتحم المسجد القبلي وتحاصر المرابطين وتطلق النار مباشرة على الشبان ووقوع أكثر من ١٢ اصابة pic.twitter.com/33ysm0lOAt — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 29, 2022