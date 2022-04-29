"وقعتُ ضحية لجنرالاتي".. الاستخبارات الروسية تنشر وثائق دامغة تؤكد انتحار هتلر، وتكشف تفاصيل آخر لحظات حياته
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جرينتش+2 11:09
عشرات الإصابات خلال مهاجمة قوات العدو للمصلين داخل ساحات الأقصى فجر اليوم الجمعة.. والاحداث متصاعدة/ فيديو
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