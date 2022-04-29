بعدما تاجر بدم خاشقجي.. اردوغان يزحف الى جدة لتقبيل رأس ابن سلمان “وشفط” ما تيسر المعونات والاستثمارات

في يوم القدس العالمي.. 160 ألف مصلٍٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك/ فيديو
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