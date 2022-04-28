مبروك.. صرف رواتب المنتفعين من المعونات الشهرية قبل موعدها

قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، إن صندوق المعونة الوطنية حوّل رواتب المنتفعين من برامج المعونات الشهرية المتكررة لشهر نيسان لحساباته البنكية والمحافظ الإلكترونية.

وأضاف الضمور لوكالة “بترا” اليوم الخميس، ان عملية تسليم المعونة لهذا الشهر، جرت قبل موعدها المحدد؛ لتلبية احتياجات المنتفعين ومصروفاتهم الإضافية خلال عيد الفطر.

واوضح ان عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونات الشهرية المتكررة يبلغ نحو 105 آلاف أسرة، وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 100 مليون دينار.

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