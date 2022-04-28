بمناسبة يوم القدس العالمي.. "سرايا القدس" تكشف عن طائرة "جنين" المسيرة، وأولى عملياتها على حدود غزة/ فيديو
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جرينتش+2 07:18
في إتصال مع المقداد.. لافروف يدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على سوريا، ويعتبرها أمراً غير مقبول من قِبل روسيا
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