عندما تستقل العلوم الحديثة صهوة القوافي

وسط انباء عن خلاف إماراتي - أردني حول الأقصى.. الملك يلتقي عباس ويجدد رفضه اي تغيير للوضع القائم في الحرم القدسي
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