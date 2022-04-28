طقس دافئ بالمرتفعات وحار بباقي المناطق اليوم الخميس وخماسيني غدا

تكون الأجواء اليوم الخميس، دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل خلال ساعات النهار سقوط زخات متفرقة من المطر في شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلها العام بحوالي 7-8 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ومع ساعات المساء والليل تتاثر المملكة بمنخفض خماسيني وتتحول الاجواء تدريجيا الى مغبرة في العديد من المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويتعمق تاثير المنخفض الخماسيني السبت، حيث تسود أجواء جافة، ومغبرة في العديد من المناطق مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحياناً، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ويطرأ الأحد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الاجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار و البحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أثناء النهار وتكون مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 33 – 16، وفي مناطق السهول 31 – 17، وفي الاغوار الشمالية 37 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 18، وفي البحر الميت 37 – 19، وفي خليج العقبة 38 – 20 درجة مئوية.

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