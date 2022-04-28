بمناسبة عيد الفطر.. الإفراج عن 546 موقوفا إداريا

أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين بالإفراج عن 546 موقوفاً إدارياً من غير الموقوفين من طالبي الخاوات والاتاوات.

وجاء قرار الوزير الفراية، بحسب بيان صحافي للوزارة اليوم الخميس ، بعد أن تم دراسة ملفاتهم والتأكد من أن الافراج عنهم لن يشكل خطرًا على الأمن والنظام العام.

ويأتي هذا القرار بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وبهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم لتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أُسرهم وعائلاتهم.

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