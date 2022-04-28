وسط انباء عن خلاف إماراتي - أردني حول الأقصى.. الملك يلتقي عباس ويجدد رفضه اي تغيير للوضع القائم في الحرم القدسي
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جرينتش+2 11:57
اتقوا الله في انفسكم.. 8 وفيات بحوادث مرورية خلال 24 ساعة
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