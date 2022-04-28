اتقوا الله في انفسكم.. 8 وفيات بحوادث مرورية خلال 24 ساعة

اعلن الملازم أول كفاح الهزايمة من غرفة عمليات إدارة السير، إنه تم تسجيل 6 وفيات إثر الحوادث المرورية التي تم التعامل معها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح اليوم الخميس، أن وفاتين منهم سجلتا في العاصمة عمان، بحادثي دهس منفصلين.

وأضاف أن “حادث الكرك” الذي وقع أمس بين مركبتين نتج عنه 3 وفيات، وكان سببه تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

وأشار الهزايمة إلى وقوع حادث صدم جسم ثابت لمركبة نتج عنه وفاة.

من ناحيته، قال الملازم أول إبراهيم القضاة من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل أمس مع حادث تدهور مركبة بداخلها 7 أشخاص من عائلة واحدة على الطريق الصحراوي، نتج عنه وفاة السائق وإصابة بالغة.

وأضاف أنه تم التعامل أيضا، مع حادث دهس على طريق الـ100 باتجاه الزرقاء، نتج عنه وفاة.