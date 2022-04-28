أسرار مسلسل قصة حياة ام كلثوم بطولة الفنانة صابرين/ فيديو

«صوتها واصل ومش محتاجة ميكروفون من المحيط للخليج ومسمع كل الدنيا، من الشرق للغرب، زي أي كوكب لامع في السما كانت كوكب الشرق أو سيدة الغناء العربي».. هكذا قدمت المذيعة “خلود الرفاعي” السيدة أم كلثوم ، بطلة حلقة جديدة من برنامج «تريندات زمان» المذاع على «تليفزيون الوطن» خلال شهر رمضان الكريم .

مسلسل أم كلثوم 1999

أنتج التليفزيون المصري مسلسل أم كلثوم وعرضه في شهر رمضان عام 1999، وقد اقتبسه المؤلف “محفوظ عبد الرحمن” عن كتاب «أم كلثوم وعصر من الفن» للراحلة نعمات أحمد فؤاد، وهو من إخراج إنعام محمد علي، وحقق ضجة كبيرة منذ الإعلان عنه وحتى قبل بدء التصوير، وتحديدا منذ لحظة اختيار الممثلة التي ستجسد شخصية أم كلثوم التي لا تعتبر شخصية عادية.

صابرين تفوز بدور أم كلثوم

وقد اقترح البعض اسم الفنانة إلهام شاهين لتجسيد شخصية ام كلثوم، ولكنه تقرر عدم صلاحيتها لأداء الدور، وبعدها نبيلة عبيد وعبلة كامل إلى أن اختفى اسمهما، حتى تم الإعلان الرسمي عن اختيار الفنانة صابرين للقيام بدور كوكب الشرق، وفازت سهر الصايغ بدور أم كلثوم في طفولتها.

حقق المسلسل نجاحا ساحقا في أول مرة يعرض بها في كل الدول العربية، وحاز إعجاب كل من شاهدوه خاصة أن عددًا كبيرًا منهم عاصر أم كلثوم وهي على قيد الحياة، فيما انبهر العديد من الأجيال الصغيرة التي لم تكن تعرفها بشكل كاف من قصة نجاحها وصعودها، وأصبح لها جمهور جديد من الأجيال الصاعدة.

لقد نجح المسلسل في إعادة أم كلثوم مرة أخرى للساحة الغنائية بقوة، وتجديد مواقفها وأغانيها الجميلة في الوقوف بجانب بلدها، ودعمها في أوقات الحروب والأزمات خلال عامي 1956 و1967.