بوتين: الخطط الغربية باءت بالفشل، فالاقتصاد الروسي صمد ولم ينهار تحت تأثير العقوبات التي اعتبرها الغرب "ساحقة"
أهم العناوين
جرينتش+2 06:45
وزارة المياه تناشد المواطنين ترشيد الاستخدام المائي خلال الصيف الحالي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني