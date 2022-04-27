وزارة المياه تناشد المواطنين ترشيد الاستخدام المائي خلال الصيف الحالي

ناشدت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ضرورة اتخاذ أقصى التدابير اللازمة للتعامل مع الواقع خلال للصيف الحالي، خاصة مع عطلة عيد الفطر السعيد، وعدم هدر المياه واستخدامها للغايات المنزلية بمسوؤلية كبيرة في ظل تراجع كميات التخزين في السدود المخصصة لغايات الشرب.

وأكّدت الوزارة، أن تعليمات سارية المفعول حتى خلال أوقات العيد بمحاسبة كل من يهدر المياه، لأنها جريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت، إن طواقمها وشركاتها والإدارات كافة التابعة لها تتخذ الترتيبات اللازمة لضمان وصول كميات كافية للمواطنين، وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وأضافت، أن فرق ميدانية وتفتيشية ستتابع الالتزام بأدوار المياه في المناطق ومن جهة أخرى التزام المواطنين بعدم هدر المياه وتطبيق التعليمات المتعلقة بذلك.

وأشارت، إلى أنها على أتم الاستعداد للتعامل بكل إيجابية مع الشكاوى والملاحظات التي ترد مباشرة عبر الهاتف لمركز الشكاوى الموحد 117116 من خلال مديريات التشغيل والصيانة ومراكز التحكم وتسيير فرق لمراقبة برامج التوزيع حسب المناطق، وتكثيف جولات صيانة الصرف الصحي لمعالجة أي مشكلة في خطوط أو مناهل الصرف الصحي.

وأهابت بالجميع ضرورة التعاون مع أجهزة سلطة المياه وشركاتها وإداراتها والإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى على هاتف مركز الشكاوى الموحد 117116 الذي يستقبل جميع الملاحظات من جميع مناطق المملكة على مدار الساعة وأخذ رقم الشكوى للتأكد من تسجيلها رسميا حيث يتم متابعتها من قبل المعنيين.

ونوهت الوزارة، أنها تحاول بذل الجهود الممكنة لتأمين احتياجات الجميع المائية ومتابعة الملاحظات الواردة من قبلهم بالرغم من قلة كميات المياه وتناقص المصادر المتاحة مشددة على ضرورة الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه وإغلاق صنابير المياه في حال أخذ الحاجة حتى تصل المياه للمناطق الأخرى.