وزارة التربية توضح جوانب الإجراءات الخاصة بامتحان التوجيهي المقبل

أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة إلزامية أخذ الطلبة المطعوم للدخول إلى قاعات إمتحانات الثانوية العامة، مشيرا الى أن أمر الدفاع رقم “35” نص على “كل من أتم سن 18 عاما يجب عليه اخذ جرعتي المطعوم، وخلافا لذلك لن يسمح له بالدخول الى أي منشأة أو مؤسسة رسمية “، ومنها المؤسسات التعليمية.

وشدد د. كنانة، في حديث لإذاعة “أمن إف إم” الأربعاء، انه لن يتم السماح لأي طالب بالدخول الى قاعات الامتحان إلا بابراز شهادة المطعوم او بوجود عذر او مبرر لعدم أخذه المطعوم وبناء عليه يتم أخذ القرار المناسب .

وحول شكل وآلية إمتحان الثانوية العامة، بين مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية، أن إمتحان التوجيهي سيبدأ بحسب الجدول الدراسي في 30 حزيران 2022 القادم، وطبيعة الامتحان مشابهة للدورة الصيفية التكميلية الماضية الى حد كبير، باستثناء 3 مواد سيطرأ تغيير بسيط على شكل الامتحان فيها هي اللغة العربية مشترك والانجليزية والرياضيات، حيث سيكون فيها اختبار اسئلة مقالية وتوضع لها 40 – 50 علامة والباقي اسئلة موضوعية، فيما سيكون مبحث الرسم الصناعي 100% اسئلة مقالية وباقي المباحث ستكون جميعا اختيار من متعدد .

وحول نقل او إلغاء قاعات الإمتحان، أوضح كنانة أن وزارة التربية والتعليم تسعى لان تكون قاعات الامتحان مجهزة وقريبة قدر المستطاع، وذلك تسهيلا على الطلاب والمراقبين واللجان الادارية، لافتا الى أنه في حال كانت أية قاعة بعيدة عن منطقة سكن الطلاب يتم تأمينهم كما جرت العادة بوسائل المواصلات للوصول الى مكان عقد الامتحان، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المسبق في هذا الجانب مع جميع مديريات التربية والتعليم.