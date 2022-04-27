العدو الاسرائيلي يوقع فجر اليوم الاربعاء 4 شهداء سوريين في محيط دمشق، وشاباً فلسطينياً في مخيم جنين/ فيديو
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في حكم جديد اليوم الاربعاء.. محكمة جنايات الفساد تقرر حبس وليد الكردي 18 سنة وتغريمه 191 مليون دينار
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