العدو الاسرائيلي يوقع فجر اليوم الاربعاء 4 شهداء سوريين في محيط دمشق، وشاباً فلسطينياً في مخيم جنين/ فيديو
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بعدما خدعهم وشجعهم على مغادرة أحضان سوريا.. اردوغان يباشر ترحيل نشطاء “حماس” عن تركيا ويحظر دخول الأخرين
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