بعدما خدعهم وشجعهم على مغادرة أحضان سوريا.. اردوغان يباشر ترحيل نشطاء “حماس” عن تركيا ويحظر دخول الأخرين

اكدت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأربعاء، أن تركيا قد بدأت بترحيل العشرات من النشطاء المرتبطين بحماس من أراضيها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني لم تسمه، بأن تركيا خلال الشهرين الماضيين طالبت من أولئك النشطاء مغادرة أراضيها، كما أنها تمنع حاليًا آخرين من الوصول إلى البلاد.

ولفت المصدر – بحسب زعم الصحيفة- إلى أن إسرائيل أرسلت إلى تركيا قائمة بعشرات الأسماء لمنعها من دخول أراضيها، لتورطهم بنشاطات عسكرية، ولذلك لجأ الأتراك إلى حماس وقالوا لهم: “وعدتم ألا تفعلوا مثل هذه الأشياء من أراضينا، وعليكم الآن أن تغادروا”.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن الأتراك أبلغوا قيادة حماس أن لديهم مصالح اقتصادية مع إسرائيل، وأن هناك بوادر جديدة لتحسين العلاقات السياسية.

واعتبرت الصحيفة أن إرفض الناطق باسم حماس حازم قاسم للإدانة التركية للعمليات الأخيرة في المدن الإسرائيلية،يأتي بمثابة رد على ما جرى خلال الشهرين الماضيين، مشيرةً إلى أن حماس كانت تضبط نفسها خاصة مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى أنقرة والاجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتقول الصحيفة: “تدرك حماس أن التقارب يؤثر على طريقة عملها في تركيا، خاصةً وأنها كانت تتصرف بحرية في البلاد خلال السنوات الأخيرة، ولكن مع هذه التطورات، فإنه من السابق لأوانه الحديث عن أزمة، لأن حماس حريصة على عدم إغلاق الباب أمام أردوغان الذي أدان الأعمال الإسرائيلية في القدس، لكن يمكن القول أن إسرائيل تسجل انجازها الأول وبدأت الكفاح ضد حماس في الساحة التركية”.. هذا هو اردوغان الاخواني الذي باع دم المغدور خاشقجي لابن سلمان، ويريد الان بيع مجاهدي حركة حماس الشجعان لحاييم هيرتسوغ!!!!