العدو الاسرائيلي يوقع فجر اليوم الاربعاء 4 شهداء سوريين في محيط دمشق، وشاباً فلسطينياً في مخيم جنين/ فيديو

أفادت وكالة سانا باستشهاد أربعة جنود سوريين وجرح ثلاثة آخرين، جرّاء اعتداء إسرائيلي على محيط دمشق، فجر اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع السورية إنّ “العدو الإسرائيلي نفذ اعتداءه برشقاتٍ صاروخيةٍ من اتّجاه طبريا، مستهدفاً محيط دمشق”، مؤكّدةً أنّ “وسائط الدفاع الجوي أسقطت معظم الصواريخ”.

وفي التفاصيل، ذكر مصدر عسكري لوكالة سانا أنه “حوالى الساعة 12:41 من فجر اليوم الاربعاء، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق”.

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي “تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها”، مشيراً إلى أنه “وبعد تدقيق نتائج العدوان، تبين استشهاد 4 جنود وجرح 3 آخرين، ووقوع بعض الخسائر المادية”.

يذكر أن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لاعتداءٍ إسرائيليٍّ على منطقة مصياف في الـ 9 من شهر نيسان/أبريل الجاري، الواقعة غربي محافظة حماه.

من تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي pic.twitter.com/KScoc5dFwt — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 26, 2022

شهيد وإصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال جنين

استشهد الشاب أحمد محمد لطفي مساد (21 عاما) من بلدة برقين، واصيب ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاربعاء، مدينة جنين ومخيمها.

وقال مدير مستشفى ابن سينا في جنين، جاني أبو جوخة لمراسلنا، إن الشاب مساد استشهد متأثرا بإصابته بعيار ناري في الرأس، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح متوسطة.

وفور الإعلان عن استشهاد مساد، انطلقت مسيرة من أمام مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، حمل فيها المشيعون الشهيد على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، وسط هتافات غاضبة منددة بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وسيتم تشييع جثمان الشهيد الساعة الحادية عشرة من أمام مستشفى جنين الحكومي، إلى مسقط رأسه برقين، حيث سيوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت فجر اليوم، مدينة جنين ومخيمها، وانتشرت في أزقة المخيم ونشرت قناصتها على اسطح عدد من المنازل.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان في جنين ومخيمها وقوات الاحتلال، التي أطلقت باتجاههم الاعيرة النارية، ما أدى إلى استشهاد الشاب مساد، وإصابة ثلاثة آخرين.

وقالت مصادر أمنية” إن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم جنين، كلا من: عاصم جمال أبو الهيجا، ويزن مرعي، ونضال أمين خازم، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على والدة المعتقل أبو الهيجا، وحطمت محتويات منزله وعاثت فيه فسادا وخرابا.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها قباطية، وهم: ياسر أبو الرب، والأسيران المحرران علاء حنايشة، وعلي أبو الرب.

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#شاهد .. جانب من تشييع الشاب أحمد مساد 18 عاما من بلدة برقين بجنين . pic.twitter.com/vb9NKjLxBe — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 27, 2022