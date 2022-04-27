بوتين: الخطط الغربية باءت بالفشل، فالاقتصاد الروسي صمد ولم ينهار تحت تأثير العقوبات التي اعتبرها الغرب "ساحقة"
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جرينتش+2 06:49
الرصاصة في الرسالة.. تفاصيل تهديد رئيس وزراء العدو بالقتل
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