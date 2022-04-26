إستشاد الشاب أحمد إبراهيم عويدات برصاص قوة من “المستعربين” اقتحمت الليلة الماضية مخيم عقبة جبر في أريحا

أريحا – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد المواطن أحمد إبراهيم عويدات ٢٠ عاماً، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه، فجر اليوم في مخيم عقبة جبر.

وكان ثلاثة شبان اصيبوا، الليلة الماضية، بالرصاص، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، خلال اقتحام قوة خاصة إسرائيلية “مستعربون” مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

وذكر شهود عيان أن قوة خاصة متنكرة بزي مدني تسللت إلى المخيم واختطفت أحد الشبان، قبل أن تندلع مواجهات ما أدى إلى إصابة 3 شبان

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

أريحا – أصيب 3 شبان بالرصاص الحي، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، واعتقل اثنان آخران، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوة خاصة إسرائيلية “مستعربين” مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن “مستعربين” اقتحموا المخيم بمساندة جيش الاحتلال، واعتقلوا المواطن محمد عبد الله طريق ونجله حمزة، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى لإصابة شابين بالأطراف السفلية، وثالث في رأسه وقد وصفت إصابته بالخطيرة.

وفي التفاصيل، أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، الليلة الماضية، أحدهما جروحه وصفت بالخطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة خاصة إسرائيلية “مستعربين” اقتحمت المخيم بمساندة جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة شبان، أحدهم في رأسه ووصفت إصابته بالخطيرة.

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