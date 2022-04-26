وزير خارجية أوكرانيا يصب الزيت على النار، ويرد باستفزاز على تحذير لافروف من خطر اندلاع حرب عالمية لا يجوز الاستهانة به
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جرينتش+2 11:41
إستشاد الشاب أحمد إبراهيم عويدات برصاص قوة من “المستعربين” اقتحمت الليلة الماضية مخيم عقبة جبر في أريحا
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