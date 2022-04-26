وزير خارجية أوكرانيا يصب الزيت على النار، ويرد باستفزاز على تحذير لافروف من خطر اندلاع حرب عالمية لا يجوز الاستهانة به

بوقاحة واستفزاز، رد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التي حذر فيها امس الاثنين من خطر نشوب “حرب عالمية ثالثة”.

وقال كوليبا في منشور على تويتر: “روسيا تفقد الأمل الأخير لتخويف العالم من دعم أوكرانيا، وبالتالي تتحدث عن خطر حقيقي من الحرب العالمية الثالثة”.

وأضاف: “هذا يعني فقط أن موسكو تشعر بالهزيمة في أوكرانيا. لذلك، يجب على العالم أن يضاعف دعمه لأوكرانيا حتى ننتصر ونحمي الأمن الأوروبي والعالمي”.

لافروف يحذر من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة وصراعات نووية

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد قال، في مقابلة تلفزيونية أذيعت في وقت متأخر يوم امس الإثنين، إن روسيا تعمل على إبعاد خطر نشوب صراعات نووية، على الرغم من المخاطر العالية في الوقت الراهن، وتريد تقليل كل الفرص لتصعيد مثل هذه المخاطر “بشكل مصطنع”، محذراً من خطر “فعلي” لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال لافروف للتلفزيون الرسمي الروسي، طبقاً لنص نشرته وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني “هذا هو موقفنا الأساسي الذي نبني عليه كل شيء. المخاطر الآن كبيرة”.

ومضى يقول “لا أريد أن أضخّم هذه المخاطر بشكل مصطنع. كثيرون قد يريدون ذلك. الخطر جاد وحقيقي وعلينا ألا نهون من شأنه”.

وأكد وزير الخارجية الروسي ان موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بـ “التظاهر” بالتفاوض. ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله إن “النوايا الحسنة لها حدود. إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض”.

وأضاف “لكننا نواصل إجراء مفاوضات مع الفريق المفوض من (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وستستمر هذه الاتصالات”. واتهم لافروف الرئيس الأوكراني بـ”التظاهر” بالتفاوض.

وأردف وزير الخارجية الروسي “إنه ممثل جيد… إذا نظرت بتمعّن وقرأت ما يقوله بعناية، ستجد ألف تناقض”.

وفي ما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، قال إنه واثق من أن “كل شيء سينتهي بالطبع بتوقيع اتفاق”. وتابع الوزير الروسي “لكن شروط هذا الاتفاق ستعتمد على الوضع القتالي على الأرض”.

وقال لافروف إن الأسلحة الغربية التي تتسلمها أوكرانيا مؤشر على أن حلف شمال الأطلسي “في واقع الأمر منخرط في حرب مع روسيا” وأن موسكو تعد هذه الأسلحة أهدافاً مشروعة.

وأضاف “هذه الاسلحة ستكون هدفاً مشروعاً لأنشطة الجيش الروسي في سياق العملية الخاصة”.

وقال لافروف “منشآت التخزين في غرب أوكرانيا تم استهدافها أكثر من مرة (من قبل القوات الروسية)… حلف شمال الأطلسي في واقع الأمر منخرط في حرب مع روسيا عبر وكيل.. وهو يسلح ذلك الوكيل. الحرب تعني الحرب”.