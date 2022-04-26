نادية الجندي: أنا أقوى من فاتن حمامة وأجمل من شمس وزبيدة ثروت

حلت الفنانة المصرية “المغرورة”، نادية الجندى ضيفة على برنامج “مراحل” مع الإعلامي علي العلياني، عبر قناة SBC، حيث تحدثت عن عدة أمور حول حياتها الفنية والعائلية.

فقد زعمت الفنانة نادية الجندي إنها لم تستفد فنياً من زواجها من الفنان الراحل عماد حمدي، بل تسبب زواجهما في تعطيل مسيرتها الفنية.

وأضحت نادية الجندى: “إنه كان يرفض عملها في الفن ولا يحب ظهورها وهي كانت في بداية مسيرتها ولديها رغبة قوية في العمل بالفن والانطلاق في مسيرتها.

قالت الفنانة نادية الجندي عن المقارنة بينها وبين الفنانة الراحلة فاتن حمامة، إنها كانت مختلفة عنها في نوعية الشخصيات التي تقدمها.

وأوضحت نادية الجندى: ” أن فاتن حمامة كانت تقدم دور المرأة الضعيفة وهي كانت تقدم المرأة القوية “.

وقد نفت نادية الجندي إجراء أي عمليات للتجميل، مؤكدة أنها تكتفي فقط بالرتوش البسيطة مثل الفيلر والبوتوكس وكريمات نضارة البشرة.

وإدعت نادية الجندى أنها الأجمل، ردا على سؤال حول من تراها الأجمل بينها هي ومريم فخر الدين وزبيدة ثروت وشمس البارودي.

وقالت: أنا أجمل من شمس البارودي ولم أخضع لعمليات تجميل

وأوضحت نادية الجندي، خلال هذا الحوار، أنها تفضل التعديلات الطبيعية، قائلة: “الناس حافظة ملامحي، في ناس أشوفهم أقول مين دي، واحدة تانية”.

وأضافت نادية الجندي،: “أنا أحب أبقى نادية الجندي، بس نادية الجندي جميلة، ملامح نادية الجندي اللي ناس عرفوها، ومش هعمل جراحة، أو أغير مناخيري وأنفخ شفايفي”.

أكدت الفنانة نادية الجندي، أنها لا ترى أي وجه للمقارنة بينها وبين الفنانة نبيلة عبيد.

وقالت أنها تترك الحكم للجمهور، موضحة: “الناس هي اللي تحكم، لكن أنا مش شايفة أي وجه للمقارنة بيني وبين نبيلة عبيد”.

وتابعت الجندي،: “هي شيء وأنا شيء، نحن مختلفتان تماما، مفيش أي تشابه ومعرفش مين عمل المقارنة دي وعلى أي أساس”، مشيرة إلى أن علاقتهما لا تتخطى نطاق الزمالة.

وتطرقت نادية الجندي لاختيار أفضل 3 ممثلات في مصر بالوقت الحالي، لتؤكد: “منة شلبي ومنى زكي.. منى زكي نمبر وان”.

وفكرت نادية الجندي في الاسم الثالث بالترتيب قبل أن تقول: “ممكن تكون هند صبري”.

يذكر أن أخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل “سكر زيادة” الذي اشتركت في بطولته مع نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، وهو من تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، أحمد أبو زيد توفيق، محمد فتحي عبد المقصود، إنتاج صادق الصباح وإخراج وائل إحسان.