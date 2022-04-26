طقس دافئ بالمرتفعات وحار في باقي المناطق حتى الجمعة

كون الأجواء اليوم الثلاثاء، دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول ، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال لسقوط زخات متفرقة من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

وتكون الأجواء يومي الأربعاء، والخميس دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول ، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ويحتمل خلال ساعات نهار الأربعاء سقوط زخات خفيفة و متفرقة من المطر في شرق المملكة وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية تنشط أحياناً.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول ليلا الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 14، وفي مناطق البادية 33 – 15، وفي مناطق السهول 31 – 16، وفي الاغوار الشمالية 34 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 23، وفي البحر الميت 35 – 22، وفي خليج العقبة 36 – 23 درجة مئوية.

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