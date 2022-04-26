القبض على مُطلق إشاعة بيع لحوم الحمير وإحالته للقضاء

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق الفنية المختصة في وحدة الجرائم الإلكترونية باشرت منذ أيام التحقيق في إشاعة أطلقها أحد الأشخاص وجرى تداولها على نطاق واسع حول ضبط شخص يبيع لحوم الحمير في أحد المحال التجارية في العاصمة.

‏وأضاف أنه جرى تحديد مطلق تلك الإشاعة وأول من قام بنشرها وتحديد موقعه وإلقاء القبض عليه، حيث جرت إحالته إلى القضاء الذي قرر توقيفه في احد مراكز الإصلاح والتأهيل.

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