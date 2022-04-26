"الرئيس المؤمن" اردوغان يبيع دم خاشقجي ويقبض ثمنه زيارة تسوّل للسعودية ولقاء القاتل ابن سلمان بعد غد الخميس
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توقيف عدد من المعلمين ومنع وقفة تضامنية في الكرك
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