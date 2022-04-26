توقيف عدد من المعلمين ومنع وقفة تضامنية في الكرك

أعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية قامت باعتقال أعضاء من فرع النقابة في الكرك، على رأسهم قايد اللصاصمه وطارق البستنجي ومحمد القضاة وسفيان حباشنة وعمر العضايلة وباقي أعضاء الفرع.

وأفاد النواصرة بأنه تم منع وقفة المعلمين في الكرك بالقوة، وإغلاق المنافذ إلى مديرية تربية القصر.

وقد جاءت هذه الوقفة للتعبير عن التضامن مع نقابة المعلمين، والمطالبة بإعادتها لنشاطها، وكذلك إعادة المحالين للتقاعد المبكر والاستيداع، ورفض مماطلة وزارة التربية والتعليم تجاه هذه الفئة من المعلمين.