الخصاونة: التعيين في إحدى المؤسَّسات الحكوميَّة تمَّ دون محاباة

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن التعيين على بند شراء الخدمات في إحدى المؤسَّسات الحكوميَّة تمَّ وفق الإجراءات والآليَّات المعمول بها في الدَّولة دون وجود أيِّ مخالفات أو أيِّ نمط من أنماط المحاباة.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، “إن ثبت لدى الحكومة من خلال ما تُجريه من مراجعات أنَّ الجهة التي قامت بالنشر فعلت ذلك خارج سياق الإجراءات الحكومية ودون الاستناد إلى معلومة مؤكدة ستتخذ المقتضى القانوني بحق الجهة التي نشرت”.

وأشار إلى أن “وسائل التَّواصل الاجتماعي شأنها شأن غيرها من وسائل الإعلام المحترمة، غالبها يحمل مضامين خيِّرة وطيِّبة وناقدة بموضوعيَّة، ومنها من أساء إساءات متكرِّرة دون وازع قانوني أو أخلاقي أو قيمي وبما لا يتماشى مع قيم المجتمع الأردني”.