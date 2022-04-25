عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان فجر اليوم الاثنين بعد إطلاق صاروخ من الاراضي اللبنانية نحو فلسطين المحتلة/ فيديو

المصدر: الميادين نت + وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، بوقوع انفجار في منطقة الجليل الغربي جراء إطلاق صاروخ من لبنان.

وذكر الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنّ “قذيفة صاروخية أُطلقت من لبنان، وسقطت في منطقة مفتوحة قرب كيبوتس متصوبا، ولم يتمّ تفعيل الإنذار”.

وتابع البيان أنّ “قوّات المدفعيّة قامت بقصف مناطق مفتوحة في جنوب لبنان”.

بدوره، أفاد مراسل الميادين بأنّ “مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي مجدل زون وزبقين في السهل الساحلي جنوب لبنان، كما استهدف القصف أيضاً المنطقة الحرجية بين طير حرفا وخراج الناقورة”.

وأضاف مراسلنا أنّ الاحتلال الإسرائيلي “أطلق عدداً من القذائف المضيئة في مقابل البلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة”.

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل”، في بيان، إنّ “صاروخاً أُطلق من لبنان تجاه إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم، فيما ردّ الجيش الإسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف”.

وفي السياق نفسه، قال الإعلام الحربي التابع للمقاومة في لبنان إنّ “6 قذائف سقطت بين بلدتي علما الشعب وطير حرفا، فيما سقطت 10 قذائف في منطقة أم الرب جنوب بلدة الضهيرة”، مشيراً إلى أنّ “مدفعية العدو استهدفت كذلك بـ8 قذائف منطقة جبل باسيل غرب بلدة رامية”.

وأضاف أنّ “القصف المعادي تجدد عند الساعة 3:30 فجراً، إذ سقطت 9 قذائف في المنطقة الواقعة بين حامول وبلدة طيرحرفا”.

ولفت الإعلام الحربي إلى أنّ “القصف المدفعي ترافق مع إطلاق العدو 20 قنبلة مضيئة في أجواء بلدات شيحين ومروحين وزبقين”، مؤكّداً أنّ القنابل “أسفرت عن اشتعال حريق في منطقة حرجية في خراج بلدة شيحين”.

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يوثق استهداف جنوب #لبنان بعشرات من القذائف المدفعية

https://t.co/xsSTiJRw5X pic.twitter.com/zqFX1w03Tp — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) April 25, 2022