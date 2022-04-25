بعد انتهاء فرز جميع الأصوات اليوم الاثنين.. فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% لمنافسته لوبان

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين، فوز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بولاية ثانية، في منصب الرئيس، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصده 58.55% من الأصوات خلال الجولة الثانية من الانتخابات أمام منافسته مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، فإن ماكرون حصد 58.55% من الأصوات أمام منافسته لوبان التي حصدت 41.45% من الأصوات، وذلك بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات.

وعقب إعلان النتيجة، أفاد مراسل سبوتنيك في باريس، بأن مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين في باريس، مشيرا إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقد بدأت الاشتباكات بين شباب اليمين المتطرف والشرطة في باريس بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، واستخدم ضباط إنفاذ القانون الغاز المسيل للدموع، حسبما أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” من مكان الحادث.

بعد إعلان النتائج الأولى للجولة الثانية، بدأ الناس بالتجمع في ساحة الجمهورية في باريس، مرددين هتافات ضد كل من ماكرون ولوبان.

وفي غضون ذلك بعد حلول الظلام، بقي حوالي مائة شاب يهتفون “نحن معادون للفاشية!” وصاحوا بالسباب والشائم على الحراس.

وقد وطوقت الشرطة جميع مداخل الميدان. كما انضم إلى المظاهرة شبان يرتدون ملابس سوداء ينتمون إلى حركة الكتلة السوداء، والذين ينظمون في كثير من الأحيان استفزازات وأعمال شغب، حيث بدأوا في إلقاء الزجاجات والأشياء الأخرى على ضباط الشرطة. وردا على ذلك أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

يُذكر أن ماكرون فاز على لوبان أيضا في الجولة الأولى من الانتخابات، حيث حصد 27.84% من الأصوات، مقابل 23.15% للوبان.

وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاما، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.

الانتخابات الفرنسية