عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان فجر اليوم الاثنين بعد إطلاق صاروخ من الاراضي اللبنانية نحو فلسطين المحتلة/ فيديو
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جرينتش+2 12:41
بعد انتهاء فرز جميع الأصوات اليوم الاثنين.. فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% لمنافسته لوبان
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