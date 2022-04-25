عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان فجر اليوم الاثنين بعد إطلاق صاروخ من الاراضي اللبنانية نحو فلسطين المحتلة/ فيديو
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جرينتش+2 12:33
القوات المسلحة تكرم ذوي الشهداء بمناسبة عيد الفطر
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