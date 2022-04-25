القوات المسلحة تكرم ذوي الشهداء بمناسبة عيد الفطر

أعلنت القيادة العامة للقوات المُسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد اليوم الإثنين، أنها ستقوم بتكريم ذوي شُهداء القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة عيد الفطر السعيد من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية، احتفاءً بهذه المناسبة وتكريماً لشهداء الوطن والواجب، واعتزازاً وافتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة ذوي الشُهداء المعنيين بالقبض مراجعة فروع (البنك العربي الإسلامي الدولي) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللاّزمة لاستلام المخصصات المالية اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 27/04/2022.

ودعت الراغبين بالاستفسار إلى الاتصال على هاتف رقم (0772700300/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة الاجتماعية والشُهداء والمُصابين.