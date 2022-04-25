وثائق إبن لادن السرية تكشف ان هدفه من هجمات 11 سبتمبر تثوير الاميركيين لمطالبة حكومتهم بمغادرة الدول الاسلامية
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جرينتش+2 12:11
الأقصى والقيامةُ.. تحدي البقاءِ وصمودٌ في وجهِ الأعداءِ
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